الاتحاد السعودي يفرض الفقاعة الطبية على الاندية المشاركة في دوري ابطال اسيا

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض نظام الفقاعة الطبية “البرتوكول” على أندية الهلال والنصر والوحدة الاماراتي وبيرسبوليس الايراني خلال فترة اقامة المملكة، لربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفر الاتحاد السعودي في هذا الاطار، فندقاً خاصاً بكل نادي في العاصمة السعودية الرياض، بالاضافة إلى فندق خاص بأعضاء الاتحاد الآسيوي، وآخر خاص بالوفود المدعوة لحضور منافسات دوري أبطال آسيا، وفقاً لصحيفة السعودية الرياضية.

وأضافت الصحيفة، أن اتحاد كرة القدم منع اللاعبين والوفود المرافقة للاندية المشاركة فى ربع ونصف نهائي البطولة من مغادرة مكان الاقامة المخصص لكل نادي، إلا من أجل إقامة المباريات او التدريبات او اللقاءات الصحفية.

وتخضع الأندية لفحوصات خاصة بفيروس كورونا قبل كل مباراة، على ان يتم استبعاد أي شخص تم اختباره ايجابيًا من مقر إقامة النادي، يضيف نفس التقرير.

يذكر أن مباراتي ربع نهائي دوري ابطال اسيا ستقام يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري في المملكة السعودية، ويلتقي الوحدة الاماراتي مع النصر على ملعب مرسول بارك في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلى، والهلال يلعب امام بيرسبوليس الايراني على ملعب فيصل بن فهد بداية من الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.