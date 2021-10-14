مع افتتاحه القريب.. كم يبلغ سعر الليلة الواحدة في فندق كريستيانو رونالدو بمراكش؟

سيفتح فندق كريستيانو رونالدو الذي طال انتظاره في شارع M-Avenue الجديد في مراكش المغربية أبوابه قريبًا بعد طول انتظار.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفيقته جورجينا رودريجيز، على وشك النزول في المغرب وتحديداً في مراكش، للشروع في افتتاح أول فندق “بيستانا CR7” في أفريقيا.

ويسمى الفندق “Pestana CR7″، والذي تم الانتهاء منه منذ بعض الوقت، بعد عدة تأجيلات وتأخيرات بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، لكن الفندق بجميع متغيراته وحالاته، هو جوهرة حقيقية باتت على ارض الواقع.

وللحصول على فكرة حول الأرقام، وبمجرد المبيت هناك في إحدى الليالي، يجب أن يصل سعر الليلة الواحدة بسهولة إلى 200 يورو، لكن هذا المبلغ يمكن القول أنه مستحق، مقارنة بما يقدمه الفندق.

ويحتوي القصر على 174 غرفة، ومساحته 20.000 متر مربع من المساحات التجارية، ومركز أعمال بمساحة 4500 متر مربع، بالإضافة إلى عيادة فاخرة تم إنشاؤها في قلب حدائق حي المنارة مقابل 430 مليون درهم مغربية.