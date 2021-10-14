شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من المفترض أن يبيعهم ريال مدريد في عام 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 التي نتابعها حصريا عبر يلا لايف https://www.yallalive-tv.com/ اضطر ريال مدريد إلى المشاهدة من الخطوط الجانبية حيث سيطرت الأندية الإنجليزية على العناوين الرئيسية في تناقض حاد مع سمعته انغمس لوس بلانكوس في تعاقدين رفيعي المستوى فقط حيث استحوذ على ديفيد ألابا مجانًا وإدواردو كامافينجا مقابل 31 مليون يورو انتهى الأمر أيضًا ببيع ريال مدريد المزيد من الأصول أكثر مما يمكن أن يحل محله واختتم نافذة أخرى ببيع العديد من نجوم الفريق الأول.



لاعبون بارزون باعهم ريال مدريد مؤخرًا بعد أن أفرغوا شراكتهم الأسطورية في قلب الدفاع مع رافائيل فاران وسيرجيو راموس في نفس النافذة ، ترك الرجال ذوو اللون الأبيض مرة أخرى مع فريق مستنزف. على الرغم من العمق الاسمي في مناطق الظهير ، وافق ريال مدريد على بيع الشباب الواعدين أشرف حكيمي وسيرجيو ريغيلون في عام 2020.

قبل عام ، باعوا بشكل غير مفهوم ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي دون محاولة إطلاق العنان لإمكانات الكرواتي الموهوب غير المستغلة وبالمثل ، أصبح ماركوس يورينتي لاعبًا عالميًا مطلقًا في أتلتيكو مدريد ، بعد أن انضم من غريمه الكروي في عام 2019. ثيو هيرنانديز ومارتن أوديجارد هما احتمالان آخران باعهما ريال مدريد قبل الأوان ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم علي yalla live tv https://www.yallalive-tv.com/ .

على الرغم من موهبتهم في بيع اللاعبين ذوي القيمة العالية لتحقيق أقصى ربح ، إلا أن هناك قدرًا كبيرًا من الأخشاب الميتة الموجودة حاليًا في فريق مدريد. مع مطاردة فلورنتينو بيريز بشكل يائس لتوقيعات كيليان مبابي والتعزيزات في مناطق أخرى ، سيتعين على الرئيس التضحية ببعض النجوم الحاليين لتمويل تعاقداته مع " جالاكتيكو ". في هذه الملاحظة ، دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يجب على ريال مدريد بيعهم في عام 2022:

5 لوكا يوفيتشكان يوفيتش

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان لوكا يوفيتش هو سابع أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد ، متقدماً على أمثال كريم بنزيمة ولويس فيجو والبرازيلي رونالدو. ومع ذلك ، فشل يوفيتش في إيجاد موطئ قدم له في إسبانيا ، حيث جمع حصيلة محرجة من هدفين فقط في 38 مباراة مع لوس ميرينج .

تم شراؤها خلال فورة الإنفاق الشائنة لعام 2019 ، حيث دفع ريال مدريد بشكل غير مفهوم 63 مليون يورو مقابل خدمات الصرب. بعد أن سجل 27 هدفًا في موسمه الأخير مع أينتراخت فرانكفورت ، كان من المتوقع أن يخفف يوفيتش بعض الضغط على بنزيمة ، وفي النهاية ورث عرش الفرنسي في برنابيو.

ومع ذلك ، فإن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا قد توغل بشكل كبير في العاصمة الإسبانية. حتى أن فترة إعارته في منتصف الموسم مع فريقه السابق فرانكفورت في عام 2021 فشلت في تنشيط مسيرته. مع انخفاض كبير في قيمته السوقية بسبب فقدان الشكل ، تم تصنيف Jovic عند 20 مليون يورو في الوقت الحالي. بالنظر إلى مستوى بنزيمة الملتهب وعجز الصربي عن تحقيق نتيجة جيدة ، سيكون ريال مدريد حكيمًا في التخلص منه في أقرب وقت ممكن.

4 داني سيبايوسسيبايوس

سيبايوس لم يلعب بعد هذا الموسم في عام 2017 ، كان داني سيبايوس أحد أكثر العقارات شهرة في الدوري الإسباني ، حيث جذب الكثير من الاهتمام من كل فريق إسباني على مستوى النخبة. وبحسب تقارير مختلفة ، اهتم برشلونة أيضًا بالتعاقد مع الشاب الواعد. برسم قدره 16.5 مليون يورو ، نجح ريال مدريد في صد المنافسة من منافسه في الكلاسيكو وهبط سيبايوس.

ما بدا في البداية أنه انقلاب تحول إلى كابوس مطلق للطرفين المعنيين. في السنوات الأربع اللاحقة ، تمكن سيبايوس فقط من حشد 56 مباراة للنادي. علاوة على ذلك ، فقد كافح من أجل تأسيس مكانه الخاص في الفريق الأول ، حيث قضى موسمين على سبيل الإعارة في آرسنال.

ومن المثير للاهتمام ، أن الإسباني لديه مباريات مع أرسنال تحت حزامه أكثر مما لديه مع ريال مدريد. مع صعود فيديريكو فالفيردي ووصول إدواردو كامافينجا ، تبدو فرص عودة سيبايوس في وقت متأخر إلى ريال مدريد ضعيفة. نتيجة لذلك ، يجب أن يبدأ ريال مدريد الاستعداد لبيع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا بمجرد تعافيه من إصابته الحالية.

3 بورجا مايورال

خدم بورخا مايورال فترة الإعارة الرابعة في مسيرته مع ريال مدريد ، ولم يترك أي تأثير من أي نوع مع ناديه الأم. بعد تخرجه من لا فابريكا المحترم ، أمضى مايورال عددًا قليلاً من المواسم مع الفريق الأول.

في 33 مباراة مع لوس بلانكوس ، تمكن الإسباني الشاب من تسجيل سبعة أهداف وتقديم أربع تمريرات أخرى. في حين أن رصيده مع ريال مدريد متوسط ​​في أحسن الأحوال ، إلا أنه يعتبر مرضيًا عندما يتم أخذ وقت لعبه غير المتسق في الاعتبار. علاوة على ذلك ، أبهر مايورال في ومضات مع روما ، حيث سجل 17 هدفًا في 49 مباراة.

في حين أنه من الواضح أن هناك بالتأكيد لاعبًا لائقًا في مايورال ، إلا أن رؤيته ينجح حيث أن الهداف الأساسي لريال مدريد يبدو بعيد المنال. في سن الرابعة والعشرين ، يمتلك قلب الهجوم متسعًا من الوقت لإثبات قيمته. ومع ذلك ، مع عدم وجود أي خطط مستقبلية لريال مدريد للاعب الشاب ، يمكن القول إن بيعه مقابل رسوم كبيرة سيكون أفضل خيار للوس بلانكوس .

2 ماريانو دياز

ماريانو هو مقاعد البدلاء الدافئة في مدريد المهاجم الثالث في هذه القائمة ، ماريانو دياز هو بسهولة أحد أكثر أعضاء الفريق الأول خارج المركز في ريال مدريد. تم شراء ماريانو من قبل النادي مقابل 21.8 مليون يورو في عام 2018 ، بعد فترة رائعة مع أولمبيك ليون.

عند عودته ، تسلم الدولي الدومينيكي القميص رقم 7 ، الذي أخلاه كريستيانو رونالدو المتجه إلى يوفنتوس . مع الضغط من أجل خلافة هداف ريال مدريد على مر العصور ، استراح حرفياً على ظهره ، فشل ماريانو فشلاً ذريعًا في إنتاج أي شيء جوهري.

يدخل المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا حاليًا موسمه الخامس مع ريال مدريد ، ومن المؤكد أنه سيقضي معظم وقته على مقاعد البدلاء. فاللوس بلانكوس بحاجة ماسة إلى بديل مناسب لكريم بنزيما ، وإن تفريغ الأخشاب الميتة مثل ماريانو سيقطع شوطًا طويلاً في تحقيق ذلك.

1 غاريث بيل

في أوائل عام 2010 ، كان غاريث بيل واحدًا من أكثر رجال العارضين رعباً على هذا الكوكب ، حيث يخشى الظهيرون من فكرة مواجهة وتيرته. ومن المعروف أن الويلزي أعاق اللاعب البرازيلي القوي مايكون في هزيمة توتنهام 3-4 في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر في 2010 ، وأعلن نفسه للعالم في هذه العملية.

بعد مطاردة طويلة ومرهقة للاعب الناشئ ، حصل ريال مدريد أخيرًا على توقيع بيل في عام 2013 مقابل رسم قياسي بلغ 101 مليون يورو في ذلك الوقت. تم تصنيف الصفقة على أنها صفقة تم إجراؤها في الجنة ، حيث تم الترويج لبيل لتحقيق العظمة الفائقة في البرنابيو.

بعد ثماني سنوات ، يمكن القول إنه أكبر مسؤولية على لوس بلانكوس . أدت الإصابات والمعارك المستمرة مع الجهاز الفني إلى إخراج مسيرته في ريال مدريد عن مسارها بشكل كبير. مع أجر أسبوعي يزيد عن 600 ألف يورو ، يعمل بيل باستمرار على إحداث فجوة هائلة في جيب النادي بالنظر إلى القيود المالية والطموح في القبض على كيليان مبابي ، سيتعين على ريال مدريد تفريغ لاعب ويلز الدولي البالغ من العمر 32 عامًا في أقرب وقت ممكن.