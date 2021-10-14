موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر في إفريقيا.. وغيابات بالجملة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني فى النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلى 19 لاعبًا وهم:

على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلى معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا.

فيما شهدت القائمة غياب محمد قفشة وحسين الشحات ومحمد الشناوى ومحمود متولى ومحمود وحيد.

ويواجه الأهلى الحرس الوطنى بطل النيجر على استاد الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى الخامسة والنصف يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا.