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النجم محمد صلاح ينال جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

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توج النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ، بجائزة جديدة في مسيرته الحافلة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع "تويتر"، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

 

كما احتفل نادى ليفربول على صفحته الرسمية بتتويج صلاح قائلا: "بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح".

 

ويواصل صلاح تألقه مع ليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف، متساويا مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

 

وسجل اللاعب المصري نصف حصيلته التهديفية في الدوري الإنجليزي خلال ثلاث مباريات خاضها الشهر الماضي، حيث هز شباك أندية كريستال بالاس، ليدز يونايتد، وبرينتفورد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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