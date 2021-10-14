مفاجأة سعيدة لصلاح قبل موقعة واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الخميس، فوز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

وشارك صلاح في ثلاث مباريات خلال الشهر المنقضي استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف كان آخرهم ضد مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

جاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية لرابطة المحترفين على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ويقدم النجم المصري موسمًا رائعًا مع ليفربول حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف متساويًا مع جيمي فاردي، كما سجل ثلاثة أهداف بدوري الأبطال.

ويستعد صلاح رفقة فريقه ليفربول لمواجهة واتفورد يوم السبت المقبل في افتتاح الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني حاليًا برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي متصدر المسابقة.