قبل السفر للنيجر.. بانون وميكيسوني يشاركان في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريبه الختامي بالقاهرة، قبل السفر إلى النيجر لبدء مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي، القاهرة، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة مع الحرس الوطني يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 لدوري الأبطال.

وشهد مران الفريق، مشاركة المغربي بدر بانون، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب، كما شارك علي معلول، عمرو السولية، ولويس ميكيسوني في المران الجماعي.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني، حيث خاض الفريق جزءا في الجيم ثم استكمل تدريباته داخل ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب فني وخططي.

ويغيب عن صفوف الأهلي محمد الشناوي، قائد الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي سوف تبعده فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع وفقا لتقرير الجهاز الطبي.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى بمشاركة السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أسند رئاسة البعثة في النيجر لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.