- 1/2
- 2/2
سيسافر نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قريبًا إلى مراكش مع شريكته جورجينا رودريغيز بهدف افتتاح فندق Prestana CR7 الخاص به.
ومن أجل هذا الحدث السعيد، سيكون البرتغالي في المغرب قبل نهاية الشهر الجاري وفقاً للصحافة المغربية، بالإضافة إلى عدد من النجوم من جميع أنحاء العالم سيحضرون حفل التنصيب هذا.
يذكر أن هذا هو أول إنشاء لسلسلة فنادق اللاعب البرتغالي في القارة الأفريقية، والخامس له بعد تلك الموجودة في نيويورك ولشبونة وفونشال ومدريد.
وكان من المقرر ان يفتتح كريستيانو رونالدو الفندق الخاص به في مراكش مطلع السنة الجارية، لكن تداعيات الأزمة الصحية، ادت إلى تأخير بعض الأعمال النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول انتظار.. كريستيانو رونالدو يحط الرحال في مراكش لافتتاح اول فنادقه في افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.