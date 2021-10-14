بعد طول انتظار.. كريستيانو رونالدو يحط الرحال في مراكش لافتتاح اول فنادقه في افريقيا

سيسافر نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قريبًا إلى مراكش مع شريكته جورجينا رودريغيز بهدف افتتاح فندق Prestana CR7 الخاص به.

ومن أجل هذا الحدث السعيد، سيكون البرتغالي في المغرب قبل نهاية الشهر الجاري وفقاً للصحافة المغربية، بالإضافة إلى عدد من النجوم من جميع أنحاء العالم سيحضرون حفل التنصيب هذا.

يذكر أن هذا هو أول إنشاء لسلسلة فنادق اللاعب البرتغالي في القارة الأفريقية، والخامس له بعد تلك الموجودة في نيويورك ولشبونة وفونشال ومدريد.

وكان من المقرر ان يفتتح كريستيانو رونالدو الفندق الخاص به في مراكش مطلع السنة الجارية، لكن تداعيات الأزمة الصحية، ادت إلى تأخير بعض الأعمال النهائية.