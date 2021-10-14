ليبيا.. تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، تسجيل 559 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1720 شخصًا، وتسجيل 17 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 267 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 348 ألفًا و647 شخصًا، بينهم 67 ألفًا و758 حالة نشطة، ووفاة 4849 شخصًا.