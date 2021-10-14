كيف يعزز أتليتيكو مينيرو صدارته للدوري البرازيلي؟

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

سجل إجناسيو فرنانديز هدفين ليقلب أتليتيكو مينيرو تأخره إلى فوز 3-1 على سانتوس ويحافظ على صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية.



ومنح رانييل التقدم لسانتوس بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني لكن فرنانديز أدرك التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 69.

وبعد ست دقائق لاحقة جعل ناثان النتيجة 2-1 لأتليتيكو مينيرو بضربة رأس.

وأهدر فرنانديز ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية لكن الكرة ارتدت إليه ليضعها في الشباك.

ورفع أتليتيكو مينيرو رصيده إلى 56 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على فلامنغو الذي تغلب 3-1 على يوفنتدي في ريو دي جانيرو.

وجاءت أهداف فلامنغو عبر كينيدي وبيدرو وأندرياس بيريرا في الشوط الأول ثم قلص ويليان ماتيوس الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 57.

وبقي يوفنتدي في المركز 16 من بين 20 فريقا متقدما بمركز واحد على منطقة الهبوط.

ويملك فلامنغو مباراتين مؤجلتين ويواجه أتليتيكو مينيرو في ريو في 30 أكتوبر.