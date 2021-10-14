الامارات | شرطة دبي تستعيد ساعة كوزمين باهظة الثمن.. والمدرب يعلق (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تستعيد ساعة كوزمين باهظة الثمن.. والمدرب يعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي من إعادة ساعة باهظة الثمن من ماركة عالمية شهيرة، وتسليمها إلى مالكها الحقيقي الروماني أولاريو كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي السابق، وذلك بعد متابعة حركة بيع الساعة بطريقة غير قانونية في عدة دول أوروبية وصولاً إلى جلبها إلى دبي.

ونقل "برق الإمارات" عن المدرب الروماني أولاريو كوزمين فرحته الغامرة وشكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على إعادتها الساعة الثمينة، قائلا: "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر بها عن احترافية العالمية الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".

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