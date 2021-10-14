موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

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تترقب الجماهير العربية انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا, التي ستقام في المملكة العربية السعودية



وينتظر أن تستضيف السعودية منافسات دوري أبطال آسيا انطلاقا من مرحلة ربع النهائي وصولا للمباراة النهائية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتقام مباراتي مرحلة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب يوم الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث ستجمع الأولى الوحدة الإماراتي مع النصر السعودي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وفيما يخص صدام الهلال السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني، فإنه سيقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

من المنتظر أن تنقل مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط، عبر قنوات "أبوظبي الرياضية".

وفيما يخص متابعي البطولة في السعودية، فإن مباريات المسابقة، ستنقل عبر شبكة قنوات "SSC".