خاص.. الأهلي يكشف تطورات أزمة أجايي.. وخطوة صادمة من اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن النادي الأحمر يسعى لإنهاء أزمة اللاعب النيجيري جونيور أجايي بعدما رفض كافة العروض التي جلبها له مسئولي القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، أن أجايي طلب الحصول على قيمة عقده بالكامل والتي تقدر بـ850 ألف دولار بعد قرار بيتسو موسيماني بالاستغناء عنه.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة النادي جاهزة لجميع السيناريوهات في التعامل مع أزمة أجايي سواء إذا اشتكى للاتحاد الدولي أو وافق على الحل الودي وفسخ التعاقد.

وواصل، أن إدارة الأهلي تحاول الحفاظ على علاقتها بأجايي خاصة أنه لعب في صفوف النادي لمدة خمس سنوات بعد قدومه من الصفاقسي التونسي.

وأوضح المصدر، أن هذا العرض الأخير ليس خوفًا من تقدمه بشكوى ضد النادي لأن موقف النادي سليم، خاصة أن لائحة الانتظار وضعها الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونوّه المصدر، أن إدارة الأهلي عرضت على أجايي الحصول على 400 ألف دولار على دفعات مقابل فسخ التعاقد إلا أن اللاعب تواصل مع محامي للحصول على قيمة عقده بالكامل من فيفا.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد في سوق الانتقالات الأخير مع الثنائي بيرسي تاو قادمًا من برايتون وميكوسوني قادمًا من سيمبا التنزاني، لينضم الثنائي إلى الثلاثي الأجنبي الآخر أليو ديانج وعلي معلول وبدر بانون.