أسطورة ليفربول يكشف موقف مستقبل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد إيان راش أسطورة ليفربول السابق، أن كل فرق العالم ترغب في انتقال محمد صلاح لاعب الريدز إلى صفوفها، مضيفا أن يعلم برغبة الدولي المصري في البقاء داخل ملعب آنفيلد.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول في يوليو 2017، قادمًا من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

وخلال حديثه مع صحيفة "ليفربول إيكو، قال راش: " تحدثت إلى مو الموسم الماضي وأخبرني أنه يريد أن يكون الأفضل في العالم، وهو يفعل هذا حاليا.. إنه أفضل لاعب في العالم".

وتابع: " "لقد طور مستواه بالفعل هذا الموسم، الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف (وسيقول الناس إنه أناني)، لكنه قدم التمريرات الحاسمة أيضًا هذا الموسم".

وأضاف راش: "لقد سجل أهدافًا رائعة وكان الأسرع في الوصول لـ 100 هدف مع الفريق، كل هذا رائع، لكنه يلعب مع الفريق أيضًا".

وواصل: "لقد أخبر نفسه إذا كان يريد أن يكون أفضل لاعب في العالم، فعليه أن يطور ويحسن مستوى لعبه وهو يفعل ذلك".

وأكمل: "أتحدث إلى مو كثيرًا، لقد قابلته في مباراة ليدز (في سبتمبر) وكنت أتحدث معه وقال لي مازحا: (كيف حقًا سجلت 300 هدف!؟)، لكن كان عليّ أن أخبره أنهم 346 هدفا".

وعن مستقبله وتمديد عقده مع ليفربول، قال راش: "كل فريق في العالم يرغب في ضم صلاح، لكنني أعلم أنه سيحب البقاء في ليفربول، لا يوجد أي مشجع في العالم سيحب صلاح مثلما تفعل جماهير ليفربول.. لا شك في ذلك".

وأردف: "الوضع صعب، وأعلم أن يورجن كلوب (مدرب ليفربول) سيحب استمراره، أعتقد أن كل شيء على مايرام وكلا الطرفين سعداء".

وتابع راش حديثه: "الناس يتحدثون عن أساطير كرة القدم، وصلاح واحد منهم بالفعل، لكن أريد أن يتذكره الناس مثلي ومثل ستيفن جيرارد وكيني دالجليش".

وأتم: "كلنا نحب ما فعله فرناندو توريس ولويس سواريز بقميص الفريق، لكنهما رحلا بعد بضع سنوات.. لكي تكون أسطورة حقيقية يجب أن تبقى في النادي لمدة 8 أو 9 سنوات، وأتمنى أن نرى صلاح يفعل ذلك".