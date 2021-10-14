تقارير: ليفربول يرغب في إتمام تمديد عقد صلاح قبل الميركاتو الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي ليفربول ترغب في إتمام مفاوضات تمديد عقد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز قبل فترة الانتقالات الشتوية والمقرر لها في شهر يناير المقبل.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول في يوليو 2017، قادمًا من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " Football Insider" فإن ليفربول يستعد لتقديم عرضا لصلاح يتضمن استمراره في آنفيلد حتى عام 2026، براتب إسبوعي يصل إلى 385 ألف جنيه استرليني ليصبح صاحب الراتب الأعلى في غرفة ملابس الريدز.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يرغب في إتمام مفاوضاته مع الدولي المصري قبل فترة الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وحرصت إدارة ليفربول خلال الصيف الماضي على تجديد عقود نجوم الفريق، مثل فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، فابينيو، ترنت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون.

ويعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هو الأعلى أجرًا بين صفوف الريدز في الوقت الحالي، فالهولندي جدد عقده مؤخرا مع الفريق وبات يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 235 ألف جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن صلاح حقق العديد من البطولات رفقة الريدز هي: الدوري الإنجليزي "مرة"، دوري أبطال أوروبا "مرة"، كأس العالم للأندية "مرة" والسوبر الأوروبي "مرة" بخلاف الألقاب الفردية.