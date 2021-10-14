تقرير.. القمة في زمن الرابطة.. بين مخرج كيروش وذكرى "الأوتوبيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة الدوري موسم (2021 - 2022) عن قمة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري، في سيناريو مكرر للموسم الثالث على التوالي.

وفي آخر موسمين، قررت لجنة المسابقات أن تقام قرعة الدوري بشكل طبيعي دون أن تُلعب القمة في آخر جولة من المسابقة المحلية، لتقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة.

- واقعة الأتوبيس:

في موسم (2019 - 2020)، كان من المفترض أن تقام مباراة القمة في الجولة الرابعة، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيل المباراة عن موعدها لتقام في شهر فبراير.

الزمالك رفض حضور المباراة بداعي ضغط المباريات على الفريق بعد خوض مباراتي السوبر الأفريقي ضد الترجي في قطر ثم السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

واشتهرت هذه الأزمة بـ"بواقعة الأتوبيس" بعدما ادعى النادي الأبيض تعطل أتوبيس الفريق أثناء اتجاهه إلى ملعب المباراة في استاد القاهرة.

لجنة المسابقات كان لها رد فعل على هذه الأزمة ليتم احتساب المباراة للأهلي بالفوز بنتيجة (2-0) مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق.

وفي الموسم الماضي، قرر اتحاد الكرة أيضًا تأجيل لقاء القمة والذي يأتي من الأسبوع الرابع لتقام في أبريل الماضي وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة (2-1).

ولم يعلن اتحاد الكرة وقتها أسباب التأجيل، حيث قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في المقابل لعب الزمالك ضد سموحة.

- موعد القمة والتأجيل ممنوع:

عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، كشف عن موعد القمة بين الأهلي والزمالك في إشارة إلى أن المباراة ستقام في موعدها دون تأجيل هذه المرة.

وقال رئيس لجنة المسابقات الأسبق في تصريحات إذاعية، أمس الأربعاء، إن القمة ستقام أحد يومي 4 أو 5 نوفمبر المقبل.

وأشار حسين خلال تصريحاته، إلى أن موعد القمة سيتم وضعها قبل أيام من معسكر المنتخب المصري القادم في إطار الاستعدادات لمباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية، أعلن في وقت سابق عن رغبة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري في لعب أول ثلاث جولات من مسابقة دوري We المصري حتى يتسنى له اختيار القائمة قبل معسكر نوفمبر.

من جانبه، أكد أحمد دياب رئيس رابطة المحترفين، أنه لن يتم تأجيل أي مباراة خلال هذا الموسم بعد قرار أندية الدوري من لعب المسابقة بالشكل الطبيعي مثل المواسم السابقة.

وكان دياب، وضع حلاً أمام الأندية في ظل ضغط المباريات في الموسم الحالي وهو لعب الدوري إما بنظام المجموعتين أو من دور واحد، لكن الأندية تمسكت بالنظام الطبيعي دون تغيير.