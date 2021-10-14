موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل رحلة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إنه مستعد لخوض مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي يوم السبت المقبل بداية مشواره الأفريقي أمام بطل النيجر فريق الحرس الوطني ضمن ذهاب منافسات دور الـ32.

وكتب موسيماني عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"أنا متحمس للغاية نحو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي".

وتابع :"رحلتنا تبدأ يوم السبت في النيجر، نحن نركز على الفوز ومستعدون للتغلب على ذلك مرة أخرى".

وكان موسيماني قاد الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين المرة الأولى كانت في النسخة قبل الماضية بالفوز على الزمالك بنتيجة (2-1).

في المقابل، المرة الأخيرة كانت في النسخة السابقة بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.