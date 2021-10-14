سر زيارة وكيل كريستيانو رونالدو لنادي برشلونة

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

يتواجد البرتغالي جورج مينديز وكيل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مدينة برشلونة خلال الوقت الراهن.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن وصول وكيل رونالدو إلى برشلونة على متن طائرة خاصة، ظهر يوم الأربعاء، لبدء مفاوضاته مع إدارة النادي الكتالوني، بشأن اللاعب الشاب أنسو فاتي.

وأشار المصدر إلى رغبة مينديز في حسم مستقبل موكله فاتي مهاجم برشلونة، مما دفعه للسفر من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة البلوجرانا.

ويسعى مسؤولو برشلونة لتمديد عقد صاحب الـ18 عاما لموسمين إضافيين، لينتهي في يونيو/ حزيران 2024.

والتقى مينديز مع ماتتيو أليماني، مدير الكرة بنادي برشلونة، وذلك بعد لقائهما السابق بأحد المطاعم قبل بضعة أسابيع.

وأبلغ مينديز مسؤولي برشلونة برغبة فاتي في الاستمرار بالقميص الكتالوني، مما دفع النادي لمحاولة حسم ملف التجديد للإعلان يوم الأحد المقبل.

ويعول مسؤولو برشلونة على المهاجم الإسباني الشاب، الذي يراه البعض وريثا لعرش الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في النادي، نظرا لتألقه اللافت مع الفريق في سن صغيرة.

وتأتي مفاوضات تجديد التعاقد بعد تعافي فاتي من الإصابة التي أبعدته لنحو عام عن الملاعب، ليظهر مع الفريق في الأسابيع القليلة الماضية بعد غياب طويل.

كان ميسي غادر البارسا صوب باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة 2021.