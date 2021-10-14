نادر شوقي يوضح حقيقة البحث عن بديل موسيماني.. وجلسته مع وكيل بنشرقي للانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح نادر شوقي وكيل اللاعبين، حقيقة طلب الأهلي منه البحث عن سير ذاتية تحسبًا لرحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن منصبه في القلعة الحمراء.

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"لا أعرف، يستحيل أنني أتحدث عبر الهواء، لما يمضي سأتحدث بعد ذلك وهذا يسير على اللاعبين أيضًا".

وتابع :"من الممكن أن يتحدث معي مسئول في النادي للاستفسار عن المدرب إذا كان جيد أو لا".

وشهدت الفترة الماضية جلسة مفاوضات بين الأهلي وموسيماني حول تجديد التعاقد، قبل أن يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بصورة رسمية استمرار موسيماني وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

ويمتلك موسيماني عقدًا مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي الأحمر من الممكن أن يفاوض مدربه حول التجديد قبل النهاية إذا أراد ذلك بحسب تصريحات أمير توفيق.

في المقابل، انتقل نادر شوقي للحديث عن حقيقة انتقال أشرف بنشرقي للأهلي، قائلاً :"جميع الناس بتسألني السؤال ده بعد جسلتي مع وكيل اللاعب وبعدها تواجد أشرف بنشرقي".

وأوضح :"جلستي مع وكيل بنشرقي للحديث عن لاعب آخر غير اللاعب، البعض ربط هذه الجلسة بانتقاله للأهلي ولا يوجد أي شيء".

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للمغربي الدولي التوقيع لأي نادي في يناير المقبل والانتقال مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التفاوض مع بنشرقي على التجديد إلا أن اللاعب يرغب في وضع شرط جزائي وهو ما يرفضه النادي الأبيض.