تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

تقام مساء يوم الخميس 14 أكتوبر/ تشرين أول، عدد من المباريات المرتقبة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأوشكت فترة التوقف الدولي الحالية على الانتهاء، وتستعيد الدوريات في مختلف أنحاء العالم نشاطها بدءا من الأسبوع المقبل.

تقام مباراة كولومبيا والإكوادور في الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية، في الثانية عشر ليلا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق محمد بركات.

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم هو الثانية والنصف فجر يوم الجمعة، وتقام على ملعب "مونيمونتال".

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الأرجنتين وبيرو عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.

تقام مباراة تشيلي وفنزويلا في الجولة ذاتها من تصفيات أمريكا الجنوبية، في الثالثة ليلا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بصوت المعلق نوفل باشي.

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 هو الثالثة والنصف فجر الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة البرازيل وأوروجواي عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق المصري علي محمد علي.