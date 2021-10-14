للمرة الثانية.. صحيفة تركية تكشف: بيراميدز يسعى للتخلص من رمضان صبحي.. ويعرضه على بيشكتاش

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة نادي بيراميدز في التخلص من خدمات لاعبه الدولي رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد عرضه على نادي بشكتاش مؤخراً.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى نادي جالاتا سراي التركي، إلا أن الفريق بقيادة مديره الفني فاتح تريم لم يحسم الأمر خلال الفترة ذاتها.

وأفادت صحيفة "فوتو سبور" بأن نادي بيراميدز يسعى للتخلص من خدمات لاعبه رمضان صبحي بسبب المشاكل التى يتعرض لها النادي خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيراميدز حصل على خدمات رمضان صبحي مقابل 5 ملايين دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وأوضحت أن مسئولي بيراميدز سبق وأن عرضوا اللاعب على نادي جالاتا سراي قبل أن يتم نفس الأمر مجدداً على بشكتاش.

وكان رمضان صبحي قد شارك مع بيراميدز في 35 مباراة، بإجمالى 2835 دقيقة لعب، نجح خلالها فى تسجيل 10 أهداف وصنع 5 أخرى.

كما لم يحقق رمضان صبحي أي ألقاب مع بيراميدز منذ رحيله عن الأهلي وخلال تواجده ضمن تشكيلة الفريق.