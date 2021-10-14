مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية: «الزمالك مهدد بالقيد لمدة ثلاث فترات حتى نهاية موسم 2022-2023»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي مدحت شلبى عن مفاجأة كبيرة بشأن نادي الزمالك وإمكانية وقفه عن القيد حتى نهاية موسم 2022 - 2023.

وقال شلبي، خلال تقديم برنامجه "مساء أون" المذاع عبر فضائية "إون تايم سبورت 2" مساء الثلاثاء، إن الزمالك “الزمالك يواجه مشكلة جديدة بشأن وقف القيد، لفترة ثالثة بسبب محمد إبراهيم لاعبه السابق”.

وأضاف الإعلامي أن نادي ماريتمو البرتغالي حصل على خدمات محمد إبراهيم من الزمالك في أغسطس 2019، مقابل مبلغ مالي وقدره 400 ألف يورو، وبعد 5 أشهر أعاد الأبيض شراء اللاعب ب500 ألف يورو.

وتابع: "الزمالك خسر في هذه الصفقة ما يعادل 2 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على دفع المبلغ المالي مقابل إعادة شراء اللاعب على أقساط لمدة 5 اشهر، كل قسط بـ 100 ألف يورو.

وأكمل شلبي: “وبمقتضى العقد المبرم بين الفريقين أنه في حال تخلف أو تأخر الزمالك عن دفع قسط من الأقساط لمدة 10 أيام، يعيد الأبيض دفع قيمة الشراء كاملة من الأول”.

واختتم الإعلامي: “كما يوجد بند آخر في العقد وهو في حال بيع محمد إبراهيك لأي ناد آخر في أي وقت ملزم بدفع 40% من قيمة الصفقة وفي كل الأحوال لا تقل عن مليون يورو.