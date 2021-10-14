ملف الأربعاء.. تجديد الثقة في موسيماني.. و كواليس قضية محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:

حسام حسن: استبعاد شريف وأفشة "خطأ كبير".. وإبراهيم: نحن صفقة القرن الوحيدة

عامر حسين يوضح.. هل تحتسب مباريات كأس الرابطة ضمن عقوبة شيكابالا؟

حسام حسن: الجمهور اختارني لتدريب منتخب مصر.. الآن يمكنني أن أموت راضياً

حسام حسن: مميزاتي ليست "الروح والحماس" فقط.. وأعدت عبد الله السعيد للحياة

إبراهيم حسن: أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها.. والفوز بالدوري له حسابات

حسام حسن: "الروح الحماس" ليست مميزاتي فقط.. وأعدت عبد الله السعيد للحياة

الزمالك يكشف أحكام نهائية صادره ضده بملايين الجنيهات

"عقد غير طبيعي".. الزمالك يكشف كواليس قضية محمد إبراهيم

مدرب الحرس الوطني: الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. لدي سر.. والطقس ليس مشكلة

المصري: لم نحصل على الموافقة الأمنية للعب مباريات الدوري ببورسعيد

أبو جريشة: لم نتلق إخطاراً بموعد وملعب مباراة الأهلي بالدوري

أول تعليق من لجنة الحكام لمصراوي حول بند "اعتراف الحكم"

الزمالك: نستطيع قيد الناشئين والحارس نديم.. شكرًا لمجاهد

ألكسندر أرنولد وجوتا يدعمان ليفربول أمام واتفورد بالبريميرليج

"تجديد الثقة".. الخليج 365 يكشف كواليس جلسة الأهلي وموسيماني

حارس ميلان يغيب لمدة 10 أسابيع بسبب ركلة جزاء صلاح

طبيب الأهلي يعلن حصول الشناوي على حقنة بلازما

3 مواد بلائحة رابطة الأندية تشرح أحدث بطولة مصرية

كيروش يجتمع بجهازه ويطلب تكليفات محددة لكل عضو

أمير توفيق: موسيماني لم يطلب زيادة راتبه.. واتفقنا على استكمال العقد الحالي