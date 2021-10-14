بعد تدهور نتائجه.. ساوباولو البرازيلي يعفي هيرنان كريسبو من تدريب الفريق

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي أن هيرنان كريسبو سيترك القيادة الفنية للفريق يوم الأربعاء بعد تدهور نتائج الفريق أدت إلى احتلاله المركز 13 في الدوري حتى الآن.

وتم اتخاذ القرار بالاتفاق بالتراضي بعد محادثة بين المدرب ومجلس إدارة النادي، كما غادر الجهاز الفني المعاون لكريسبو، خوان براندا (المدرب المساعد)، وأليخاندرو كوهان وجوستافو ساتو (مدربون بدنيون)، وجوستافو نيبوتي (مدرب حراس المرمى) وتوبياس كوهان (محلل الأداء)، الذين وصلوا إلى الفريق مع المدرب الأرجنتيني.

على مدار ثمانية أشهر، قاد لاعب ميلان الإيطالي وتشيلسي الانجليزي السابق، الفريق البرازيلي للفوز بدوري الباوليستا، وقاد الفريق في 53 مباراة، حقق خلالها 24 فوزًا و 19 تعادلًا وعشر هزائم، محققاً 57.23٪ من النقاط.

وخاض الفريق أربع مباريات أخرى تحت قيادة المساعد “خوان براندا”، عندما كان الأرجنتيني يتعافى من فيروس كورونا.

وشكر نادي ساو باولو في بيان رسمي، الجهاز الفني الذين وصفهم بالمحترفين على العمل والتفاني الذي أظهروه طوال الفترة التي دافعوا فيها عن ألوان النادي، وفوزهم بلقب ولاية باوليستا، وهو انتصار لم يتحقق منذ 2005.

وأكد النادي البرازيلي من خلال بيانه أنه سيفتح عملية بحث في السوق من أجل مدرب جديد على الفور، لخلافة الدولي الارجنتيني الأسبق.