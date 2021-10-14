اخبار الاهلي .. محمد الشناوي يتلقى حقنة بلازما لمساعدته على التعافي

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بدأ برنامجا علاجيا بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الفراعنة في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن الشناوي حصل على حقنة بلازما اليوم، ومن المقرر أن يخضع للراحة غدًا الخميس، على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي.

وأضاف أن الشناوي خضع أمس الثلاثاء لأشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و5 أسابيع.‏

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن المدافع المغربي بدر بانون سينتظم في المران الأخير للفريق غدًا الخميس قبل السفر للنيجر، حيث يعود مساء اليوم من بلاده بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون، في إطار تصفيات بطولة كأس العرب 2021.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين، ياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف في التدريبات، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب المصري في مباراة ليبيا بتصفيات مونديال قطر.

ويخوض الأهلي تدريباته غدًا على ملعب (مختار التتش)، ثم يتوجه إلى مطار القاهرة في طريقه إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني، في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.