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تأجيل مباراتي ريال مدريد وجاره أتلتيكو في الدوري الإسباني

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المنامة - ياسر ابراهيم - تأجيل مباراتي وجاره أتلتيكو في

الخميس, 14 أكتوبر, 2021 - 02:29 صباحاً

أعلن المجلس الأعلى للرياضة الاستجابة لطلب رابطة الدوري الإسباني بالتأجيل الاحترازي للمباراتين بين ريال مدريد وأتليتيك بيلباو وغرناطة وأتلتيكو مدريد لحساب الجولة التاسعة من الليغا.
 
وقال بيان الرابطة إن طلب التأجيل هذا يأتي استجابة لتمديد الاتحاد الدولي لكرة القدم فترة التوقف الدولي لمنتخبات الكونميبول حتى فجر الجمعة الخامس عشر من أكتوبر الحالي في إسبانيا وهو ما يؤثر على الأندية التي من المقرر أن تلعب مباريات في يوم الثلاثاء التاسع عشر من الشهر الجاري.
 
وستعلن الرابطة عن تواريخ وأوقات إقامة المباراتين المؤجلتين في الأيام المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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