حسام حسن: استبعاد شريف وأفشة "خطأ كبير".. وإبراهيم: نحن صفقة القرن الوحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري استبعاد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر لثنائي الأهلي محمد شريف وأفشة من المعسكر الأخير خطأ كبير.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال حسام حسن :"استبعاد شريف وأفشة مفاجأة صعبة جداً، وخطأ كبير للغاية، فهما الأفضل في الدوري خلال الموسم الماضي".

وأضاف حسام حسن :"الاختيارات حق للمدرب، لكن رأيي الشخصي أن استبعاد أفشة وشريف خطأ فني أيضاً، يمكننا القول بأن أفشة هو الأفضل في الموسم الماضي، وشريف من بين الأفضل".

وتابع هداف منتخب مصر التاريخي :"أفشة سيتخطى عبد الله السعيد، لأنه لاعب رائع، بينما عبد الله السعيد يلعب حاليا (حلاوة روح)، ويجب أن يكون الثنائي ضمن قائمة المنتخب".

ومن جانبه انتقل إبراهيم حسن للحديث عن صفقة القرن المنتظرة في الدوري المصري قائلاً :"مع احترامي للجميع، لا توجد صفقة قرن من بعدنا".

وواصل إبراهيم حسن :"عندما ينتقل حسام وإبراهيم حسن من الأهلي إلى الزمالك بعد 22 عاماً في القلعة الحمراء وينجحا في تحقيق البطولات لنادي الزمالك، فهذه هي صفقة القرن الحقيقية".

وانتقل الثنائي للحديث عن محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ليقول حسام حسن :"محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر، لكنه يتعرض لظلم كبير جداً في النادي الأهلي والمنتخب، وضع 4 خطوط تحت كلامي، هذا اللاعب به من رائحة إبراهيم حسن في هذا المركز، ولو حصل على الثقة سيكون أفضل 20 مليون مرة".

وأنهى إبراهيم حسن رداً على سؤال حول خليفته في الملاعب :"يجب أن يلقى محمد هاني الرعاية الكاملة من مدرب الأهلي ومدرب المنتخب وسيكون له شأنا كبيراً لأنه لاعب رائع يتمتع بكل المقومات، بينما أحمد فتحي ليس ظهير أيمن وكان يؤدي في هذا المركز لظروف معينة مر بها النادي الأهلي ومنتخب مصر، ويجب أن يكون هاني هو الأساسي في المنتخب وليس أي لاعب آخر سواء كان أحمد فتحي أو أكرم توفيق".