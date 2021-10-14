إبراهيم حسن: أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها.. والفوز بالدوري له حسابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن أسعار اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيها للغاية، نافيا تعامله بالأسعار المتداولة خلال فترات عمله الإدارية في كل الأندية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال إبراهيم حسن :"أسمع عن لاعبين بـ15 و20 و30 مليون، وكلاء اللاعبين الآن يعرضون هذه الأسعار، وإذا رفضتها سيقبلها غيرك".

وأضاف إبراهيم حسن :"أقيم كل لاعب بسعره الحقيقي، وأبلغ محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد السكندري) بذلك، لكنه طيب للغاية، والوكلاء سيتغلون ذلك الأمر في الصفقات، لكنني أتعامل معه بضمير وأمانة".

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق :"الأموال ليست كل شيء، هناك نادي مثل البنك الأهلي صرف أموالا طائلة وكان مهددا بالهبوط حتى نهاية الدوري، ونادي مثل بيراميدز يصرف مرتبات رهيبة للاعبين ولا يفوز بالبطولات".

وأنهى إبراهيم حسن :"لا تحتاج المال فقط للفوز بالدوري، هناك حسابات أخرى مثل التحكيم والضغوطات والدعم، لذلك من الصعب أن يفوز نادي غير الأهلي والزمالك بالدوري في مصر".