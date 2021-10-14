حسام حسن: "الروح الحماس" ليست مميزاتي فقط.. وأعدت عبد الله السعيد للحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفض حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تقبله لفكرة اختصار مميزاته كمدرب في بث الروح والحماس في نفوس اللاعبين فقط.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال حسام :"الروح والحماس شيء جيد، لكنهما لا يكفيان لصناعة مدرب، والأمور الفنية فقط لا تكفي أيضاً".

وأضاف حسام حسن :"لدي طريقة لعب واضحة في الملعب التوازن هو أهم سماتها، عندما أتحدث مع بعض اللاعبين عن الأمور الفنية وطرق اللعب، أشعر أنهم يستكشفون الملعب للمرة الأولى".

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق :"عندما عدت إلى الزمالك قمت بتأسيس فريق فاز بالدوري بعد ذلك مع المدرب الأجنبي الذي جاء، ولو لم أرحل عن بيراميدز كنت سأفوز بالألقاب".

وعن فترته مع بيراميدز قال حسام حسن :"فزنا على الأهلي، والزمالك تعادل معنا في ظروف غير متكافئة، ملعب بترو سبورت كان يكتظ بجمهور الزمالك رغم أن المباراة كانت بدون جمهور".

وواصل حسام :"سألني تركي آل الشيخ (مالك بيراميدز السابق) عن رأيي في التعاقد مع عبد الله السعيد فوافقت، لو قلت له لا نحتاجه لم يكن لينضم إلى بيراميدز".

واسترسل هداف مصر التاريخي :"عبد الله السعيد وصل إلى مصر قادما من الدوري السعودي، فقررت إشراكه في نفس يوم وصوله أمام الأهلي ونجح وسجل هدف".

وأنهى حسام حسن :"ما فعلته مع جهازي مع عبد الله السعيد أعاده للحياة، كان من الممكن ألا يعود إلى مصر مرة أخرى بعد طريقة رحيله عن النادي الأهلي".