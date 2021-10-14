الزمالك يكشف أحكام نهائية صادره ضده بملايين الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، أنه هناك محاولات لحل أزمة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق وجدولة مستحقاته.

وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "نحاول التواصل مع وكيل باتشيكو من أجل جدولة المستحقات لكي نستطيع الالتزام بها".

وتابع "نفس الأمر نريد فعله مع جروس، لقد قمنا بعمل تسوية مع مساعده وسددنا كل المستحقات وهذا يؤكد مصداقية اللجنة، محامي جروس هو نفسه الذي تعاملنا معه بشأن مساعده وبالتالي هذا قد يسهل علينا الأمر".

وأضاف "معروف يوسف محكوم له بشكل نهائي بـ7 مليون و700 ألف جنيه مصري، جروس 662 ألف يورو، و470 ألف يورو لصالح باتشيكو، تلك أحكام نهائية يجب أن نسددها".

واستمر "قمنا بعمل تسوية مع أتشيمبونج مقابل 900 ألف دولار ونقوم بالسداد، ومطالبين بمليون يورو لصالح ماريتيمو على الأقل، وأيضاً 910 ألف دولار لصالح سبورتيج لشبونة".

واختتم "خالد بوطيب أيضاً يطالب الزمالك بما يقرب من 60 مليون جنيه، نحن في بداية الأمر ونسعى لحله، نحن محاصرون بمبالغ كبيرة ونحاول تحصين الزمالك من العقوبات".