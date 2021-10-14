مدرب الحرس الوطني: الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. لدي سر.. والطقس ليس مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح زاكاري إبراهيم، المدير الفني لنادي الحرس الوطني، بأن الأهلي لن يتأثر بالغيابات التي يعاني منها قبل مباراة الفريق، قائلًا أن الطقس لن يكون مشكلة في مباراة دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال زاكاري في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "أعتقد أنها ستكون مباراة قوية جدا أمام فريق حقق لقب دوري أبطال إفريقيا في أخر مناسبتين".

وتحدث عن أفضل عناصر الأهلي من وجهة نظره، قائلًا: "الأهلي لديه لاعبين جيدين، ولاعبين صغار في السن، حارس المرمى رائع يمثل قوة للفريق".

وتابع: "الأهلي كفريق كبير ولديه مدير فني كبير، غياب بعض اللاعبين لن يكون مؤثرا على الفريق، لأن هناك توليفة أخرى من اللاعبين يمكن أن تعوض الغائب، لأننا سوف نلعب كرة قدم".

وعن المدير الفني للأهلي، قال: "لا شك موسيماني هو مدير فني رائع، وتولى تدريب جنوب إفريقيا سابقًا، ومن أفضل المدربين في إفريقيا، أعرفه جيدا وإلتقيت به من قبل أثناء تدريب جنوب إفريقيا".

وأضاف: "من الصعب أن يتقبل الأهلي الهزيمة في المباراة خاصة أنه سبق وخسر في الدوري خلال وقت قريب".

أما عن طريقة لعبه أمام الأهلي، فقال: "هذا سر لن أبوح به، ربما نلتقي بعد المباراة وسوف أتناقش معكم عن هذا الأمر".

وواصل: "هذه طبيعة الطقس في النيجر، هو حار بالفعل، لكن ليس حار جدا، والجو سيكون مناسبا للأهلي، طلب مني لعب المباراة في في الثالثة أو الثالثة والنصف، لكن أعتقد أن الأهلي يستطيع التعامل مع هذه الظروف".

واختتم قائلًا: "نتيجة لظروف وباء كوفيد-19 لن يكون هناك جماهير خلال المباراة، ربما فقط 7 ألاف مشجع يمكنهم تشجيع الفريق في المباراة".