المصري: لم نحصل على الموافقة الأمنية للعب مباريات الدوري ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن الفريق لم يحصل على الموافقة الأمنية لخوض مباريات الدوري المصري، في بورسعيد.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "جميع الأمور ليس بها مشكلة عند وصولنا لأوغندا، وكنا نعمل على ذلك الأمر منذ ١٥ يوما".

وأضاف: "نهدف لتحقيق نتيجة إيجابية خارج مصر لضمان الصعود للدور التالي في الكونفدرالية، ومباراة العودة ستلعب في استاد الاسكندرية يوم ٢٣ اكتوبر".

وأتم الخولي تصريحاته: "طلبنا خوض مباريات الدوري ببورسعيد ولكن لم نحصل على الموافقة الأمنية".