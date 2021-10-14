موعد مباراة الاهلي امام بطل النيجر في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاهلي امام بطل النيجر جيندارميري ناشونال في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة لها، في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة الفارية، على أن تكون مباراة الإياب الأسبوع التالي مباشرة.

يستهل حامل لقب البطولة الاهلي المصري مشواره في دوري ابطال افريقيا عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على بطول النيجر فريق جيندارميري ناشونال، والمقرر لها على ملعب جينرال سيني كونتش بمدينة نيامي في النيجر.

ويدخل النادي الأهلي منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 وعينه على التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني”.

وتشهد قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظرًا لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة بتصفيات مونديال قطر 2022.

كما ضربت الإصابة الظهير الأيسر محمود وحيد ولاعب الوسط المدافع محمود متولي إلى جانب عدم الدفع بجونيور أجايي لوجوده على قائمة الانتظار.

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على الجانب الآخر يخوض بطل النيجر الحرس الوطني اللقاء بمعنويات عالية بعدما حصد لقب الدوري المحلي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه موسم 2020-2021، وحسم اللقب برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، حقق خلالها 16 فوزا و8 تعادلات وخسارتين.

وتأهل الحرس الوطنى الى هذا الدور عقب تعادله على ملعبه ذهابا 1-1 مع ضيفه لو ميساجير نغوزي من بوروندي، وكان على أعتاب الخروج من الدور التمهيدي، قبل فوزه الصعب والثمين إيابا بهدف دون رد، ليحجز مقعده بين الكبار ويضرب موعداً مع الاهلى.

موعد مباراة الاهلي وبطل النيجر في دوري ابطال افريقيا

يحين موعد مباراة الاهلي وبطل النيجر في دوري ابطال افريقيا يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبطل النيجر في دوري ابطال افريقيا

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي وبطل النيجر في دوري ابطال افريقيا على قناة بي إن سبورت الرياضية، كما ينقل اللقاء على قناة الأهلي الفضائية.

حيث حصلت قناة الأهلي المجانية المفتوحة على حقوق بث مباراة الأهلي والحرس الوطني في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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