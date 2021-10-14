موعد مباراة مسقط وظفار في الدوري العماني «عُمانتل» والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مسقط وظفار من النسخة الجديدة لمسابقة الدوري العماني عُمانتل للموسم الكروي 2021-2022 والقنوات الناقلة لها، عقب انتهاء العطلة الدولية منتصف شهر أكتوبر الجاري.

يحل وصيف الننسخة الماضية نادي ظفار ضيفاً على نظيره مسقط في اليوم الثاني بالجولة الافتتاحية من الدوري العماني “عمانتل” 2021-2022، وذلك على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

كان ظفار قد أنهى الموسم الماضي في مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري العماني بفارق نقطتين فقط عن البطل فريق السيب، حيث جمع الزعيم 20 نقطة من 8 انتصارات، وتعادلين، ولم يتعرض لأي هزيمة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 3 اهداف.

وسيسعي فريق ظفار الى اقتناص الثلاث نقاط من ملعب مضيفه في رحلة البحث عن لقبه الثاني عشر في مسابقة الدوري العماني، حيث يعود آخر لقب تُوج به الزعيم الى عام 2019.

على الجانب الآخر يدخل أصحاب الملعب المباراة بطموح تحقيق بداية إيجابية واقتناص فوز غائب طوال الموسم المنصرم، حيث أنهى فريق مسقط مسابقة الدوري العماني 2020-2021 في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط، جمعهم من 3 تعادلات، بينما تعرض لـ7 هزائم.

كان لقاء الفريقين في الدوري العماني بالموسم الماضي قد شهد فوز ظفار ذهاباّ بنتيجة 2-صفر، وإياباً بنتيجة 4-صفر، على ملعب السعادة الرياضي.

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موعد مباراة مسقط وظفار في الدوري العماني

يحين موعد مبارة مسقط وظفار في الدوري العماني يوم الاحد الموافق 17 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مسقط وظفار في الدوري العماني

ينقل بث مباشر مباراة مسقط وظفار في الجولة الاولى من الدوري العماني “عمانتل” 2021-2022 على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة الكأس القطرية.

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