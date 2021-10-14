الامارات | بالأرقام.. مصير المنتخب بين يديه وكلمة السر «خارج الأرض»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مصير المنتخب بين يديه وكلمة السر «خارج الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمسك المنتخب الوطني لكرة القدم بحظوظه الموجودة على الورق في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، على الرغم من سقوطه في فخ التعادل للمرة الثالثة من أصل أربع جولات من التصفيات، إذ إن «الأبيض» لايزال يملك مصيره بيده في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر في وقت سيكون فيه حصد نقاط خارج الأرض بمثابة كلمة السر، خصوصاً أنها تمثل 12 من أصل 18 نقطة.

ويحتل «الأبيض» المركز الرابع في المجموعة خلف إيران المتصدرة 10 نقاط، كوريا الجنوبية في المركز الثاني 8 نقاط، لبنان صاحبة المركز الثالث، وسيكون المنتخب مطالباً في الجولات المتبقية بتحقيق الفوز للوصول للنقطة 21 التي تمنحه فرصة التأهل المباشر في حال سقوط المتصدرين في أكثر من مباراة، فيما سيحصل على بطاقة الملحق على أقل تقدير لمواجهة ثالث المجموعة الثانية.

وستقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 11 نوفمبر المقبل، أي بعد 29 يوماً، وسيخرج المنتخب الوطني في رحلة طويلة ومرهقة ليحل في ضيافة المنتخب الكوري الجنوبي في مواجهة من العيار الثقيل سيكون الخروج منها بالنقاط الثلاث بمثابة أولى الخطوات نحو تصحيح المسار، خصوصاً أن بقية مواجهات المجموعة تشهد صدماً قوياً بين العراق وضيفه سورية، ولبنان مع إيران.

وتنتظر «الأبيض» مواجهة لا تقل صعوبة في شهر نوفمبر أيضاً، حينما يخرج للقاء لبنان بتاريخ 16، فيما يستأنف مشواره في 27 يناير المقبل باستضافة سورية، ويخرج لملاقاة إيران في الأول من فبراير، على أن يواجه العراق خارج أرضه 24 مارس، ويختتم المشوار باستقبال كوريا الجنوبية في 29 مارس.

وكان المنتخب الوطني تأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، بعد أن أنهى المرحلة الثانية متصدراً لمجموعته السابعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا وتسع لتايلاند ونقطة لإندونيسيا.

ترتيب المجموعة

- إيران: 10 نقاط.

- كوريا الجنوبية: 8 نقاط.

- لبنان: 5 نقاط.

- الإمارات: 3 نقاط.

- العراق: 3 نقاط.

- سورية: نقطة واحدة.

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