الامارات | مجلس دبي الرياضي يُكرم المتفوقين وأصحاب الإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يُكرم المتفوقين وأصحاب الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم مجلس دبي الرياضي صباح اليوم في الساعة 11:30 حفل تكريم الفائزين في الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسمين الرياضيين (2018/‏‏‏2019) و(2019/‏‏‏2020)، والذي ينظمه المجلس تحت شعار «طموح بلا حدود»، بقاعة الجوهرة في فندق «سوق مدينة جميرا» بدبي.

وأكد المجلس في بيان صحافي أنه سيتم خلال الحفل تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن أسهموا في ترسيخ قواعد العمل الرياضي بها وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الفئة الفردية وتكريمهم، وهم: أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في كرة القدم.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في فئة إنجاز الموسم، والتي تتضمن: أفضل إداري، أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل مؤسسة. كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات المؤسسية وهي: جائزة أفضل مبادرة في (مواجهة الجائحة)، جائزة أفضل قطاع ألعاب شركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، جائزة أفضل نادٍ نوعي، جائزة أفضل قطاع/‏‏‏ شركة للألعاب الرياضية، جائزة أفضل شركة لكرة القدم.

ويواصل مجلس دبي تنظيم هذا الحدث من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وكان المجلس قد استلم أكثر من 100 ملف ترشحت في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم واختيار الحاصلين على أعلى درجات التقييم لتكريمهم إلى جانب نخبة من رواد العمل الرياضي.

وتم اعتماد «نموذج دبي للتفوق الرياضي» كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي، اذ راعى النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الانجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى به من قبل الرياضيين.

ويتضمن نموذج التفوق الرياضي سبعة معايير رئيسة، هي: الانجازات الرياضية، الكفاءة المؤسسية، الرعاية المتكاملة للمواهب، المنشآت الرياضية، الأنشطة المجتمعية، الابتكار، الروح الرياضية، وتم تحديد وزن لكل معيار يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل ناد أو شركة كرة.

• استلم مجلس دبي أكثر من 100 ملف ترشحت في فئات الدورة الثامنة.

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