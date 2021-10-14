الامارات | راشد عيسى: العربي يمنحني الفرصة لاستعادة مستواي السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد عيسى: العربي يمنحني الفرصة لاستعادة مستواي السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال راشد عيسى إن «النادي العربي يمنحني الفرصة لاستعادة مستواي السابق». وسجل عيسى أربعة أهداف في أربع مباريات متتالية وقاد فريقه العربي إلى دور الـ16 في كأس رئيس الدولة لأول مرة في تاريخ النادي.

وسبق لراشد عيسى حمل قميص المنتخب، كما لعب سابقاً مع الوصل وشباب الأهلي والعين والنصر وخورفكان. وقال لـ«الإمارات اليوم»: هدفي الحالي مساعدة العربي على الصعود لدوري المحترفين، وكذلك أطمح للعودة لتمثيل المنتخب. وتابع: طموح العربي والمدرب جلبوت كفيل باستعادة مستواي. وأنا سعيد بأن جلبوت يؤمن بقدراتي وهو ما ساعدني على العودة القوية. وقال إن ما سجله من أهداف حتى الآن، نتيجة عمل جماعي للفريق، ولا يحسب له فقط، وقال إن أهم ما يطمح له أن يعوض ما فاته بعد سنتين من الإصابة.

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