الامارات | متفرقات.. أكثر من 15 ألف مشجع حضروا الدوري الهندي للكريكيت في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. أكثر من 15 ألف مشجع حضروا الدوري الهندي للكريكيت في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت أبوظبي نجاحاً منقطع النظير خلال استضافتها مباريات الدوري الهندي الممتاز للمحترفين للكريكيت 2021، حيث تابع مباريات البطولة الأشهر على مستوى العالم، في استاد زايد للكريكيت، 15 ألفاً و200 مشجع، بمعدل حضور بلغ 95%، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأسدل الستار على مباريات الدوري، الجمعة الماضية، في استاد زايد للكريكيت بطريقة درامية، حين تغلب فريق مومباي إنديانز على سن رايزرز حيدر آباد، في المباراة الأكثر تسجيلاً للنقاط في البطولة، منذ انطلاقها في الإمارات الشهر الماضي.

وكشفت المباريات الثماني، التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت، عن أرقام رائعة تعزز من نجاحات اللعبة، وذلك قبل استضافة منافسات كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2021.

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