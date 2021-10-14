الامارات | اعتماد مونديال المياه المفتوحة و«الغطس» في مهرجان أبوظبي للألعاب المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مونديال المياه المفتوحة و«الغطس» في مهرجان أبوظبي للألعاب المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت اللجنة المحلية المنظمة لمهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، الذي يقام من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، التحضيرات للحدث العالمي، خلال زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الدولي للسباحة في مدينة لوزان السويسرية.

وضم وفد اللجنة المحلية أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ورئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، ومدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في المجلس، سهيل العريفي، ومدير المهرجان عبدالله الوهيبي، كما شهدت الزيارة حضور أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الدولي للسباحة، ومن ضمنهم برنت نويكي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وطه الكشري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الاتحاد الدولي للسباحة، تنظم بموجبها أبوظبي بطولة العالم للمياه المفتوحة، وبطولة العالم للغطس.

وأشاد السماحي في حديث لـ«الإمارات اليوم»، بالتعاون الكبير الذي يتم بين الاتحاد الدولي ومجلس أبوظبي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم رياضة السباحة، ولبناء قاعدة كبيرة من السباحين، تعود بالفائدة على اللعبة والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

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