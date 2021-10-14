الامارات | 23 لاعباً في قائمة الوحدة لمواجهة النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً في قائمة الوحدة لمواجهة النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة إلى الرياض، أمس، استعداداً لمباراة النصر السعودي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، والمقرر لها السبت المقبل.

وأعلن مدرب الوحدة، الهولندي تين كات قائمة تضم 23 لاعباً ستكون برفقة العنابي إلى السعودية لخوض مباراة النصر. وضمت تشكيلة الوحدة كلاً من محمد الشامسي، راشد علي، هزاع عمار في حراسة المرمى، ومحمد برغش، ماجد عبدالله، محمود خميس، حمدان عادل، عبدالله فيصل، أحمد راشد، مانع عايض، فارس جمعة للدفاع، وخليل الحمادي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، خميس إسماعيل، منصور الحربي، عبدالله حمد، لي ميونغ، خوسيه أنخل، محمد علي للوسط، وجواو بيدرو، عمر خريبين، منصور سعيد لخط الهجوم.

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