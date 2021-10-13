الامارات | نسخة مضادة لرونالدو ومحمد صلاح.. نجم عالمي يصدم العالم بإطلالة "غير لائقة" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة مضادة لرونالدو ومحمد صلاح.. نجم عالمي يصدم العالم بإطلالة "غير لائقة" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار لاعب منتخب فرنسا سمير نصري الذي سطع نجمه مع أندية مرسيليا وأرسنال ومانشستر سيتي، الجدل والسخرية في الوقت نفسه بسبب بدانته وحالته الجسدية الغريبة أثناء مشاركته أخيراً، في مباراة خيرية جمعت أساطير مرسيليا مع فريق اليونيسيف.

"زيدان الصغير" كما كان يلقبه عشاق الكرة العالمية دخلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوبة ضحك طويلة بعدما تابعوا بأم أعينهم ظهور غير لائق للاعب سمير نصري بوزن زائد في الملعب، إذ بدا "كرشه" متدلياً أمامه على الرغم من أنه لم يتجاوز الـ 34 من عمره واعتزاله كرة القدم قبل أشهر قليلة لاعباً في أندرلخت البلجيكي الذي كان آخر محطاته الكروية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسمير نصري الذي كان قد صال وجال في الملاعب الانجليزية وبلغ أوجه بين عامي 2009 و2011، وانصدم الجمهور من المشهد ونشر بعضهم صوراً مضادة لنصري من خلال بث صور لعضلات المصري محمد صلاح (29 سنة) والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 سنة).

وعلق مغردون عبر "تويتر" على حالة نصري بآراء حملت السخرية، فقال المشجع "النعيمي": "صورة نصري تبين ان اهمال الاعب لنفسه هو سبب اعتزاله وفشلة الرياضي".

وقال المشجع "واحد": "اعتزل ونسى شيء اسمه كووووورة"، فيما قال محمد بدر: "ده مش نصري ده انا لما انزل العب كوره".

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