"تجديد الثقة".. الخليج 365 يكشف كواليس جلسة الأهلي وموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرصت إدارة الكرة في النادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل انهاء حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً بشأن تعاقده مع الفريق.

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي من خلال تصريحات لأمير توفيق مدير التعاقدات، أن موسيماني مستمر مع الفريق لنهاية عقده الحالي، الذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 بنفس بنود التعاقد.

وأشار أمير توفيق أن الجلسة التي جرت كانت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

وقال مصدر مسؤول في النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي "الساعات الماضية شهدت بعد الجدل بعد ما أثير في وسائل الإعلام بجنوب أفريقيا حول تجديد عقد موسيماني ومصيره مع الفريق".

وأكمل "إدارة الأهلي عقدت الجلسة مع موسيماني من أجل حسم الشك باليقين والتأكيد أن المدرب مستمر لنهاية تعاقده، من أجل زيادة معدلات التركيز وعدم حدوث أي تشتيت قبل انطلاق الموسم الجديد".

ويستعد الأهلي للسفر الى النيجر لمواجهة الحرس الوطني ضمن ذهاب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر "إدارة الأهلى ترى أن المشوار لازال طويلاً بشأن تمديد عقد موسيماني، هناك 9 أشهر على الأقل، وبالتالي من الأفضل تأجيل مناقشة الأمر وحسم الموقف مع التوقفات خلال ديسمبر ويناير".

وصرح المصدر "منتخب مصر فترة ديسمبر ويناير سيكون هناك توقفاً من أجل المشاركة في كأس العرب، وكذلك الاستعداد والمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وبالتالي سيكون هناك متسعاً من الوقت لدراسة كل الأمور".

واختتم "خلال فترة الشتاء، سيتحدد بشكل كبير الموقف النهائي، سواء بفتح ملف تجديد التعاقد والتفاوض حول بنود العقد الجديد، أو الاكتفاء باستكمال العقد الحالي لموسيماني مع الفريق".

وكان الأهلي قد تعاقد مع بيتسو موسيماني، أكتوبر من عام 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق.

موسيماني ساهم مع الأهلي في تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا 2020 و2021، وكذلك السوبر الأفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية وكأس مصر النسخة قبل الأخيرة على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

وخسر موسيماني مع الأهلي الدوري موسم 2020-2021، بجانب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.