حارس ميلان يغيب لمدة 10 أسابيع بسبب ركلة جزاء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، غياب حارسه الفرنسي مايك ماينان، بسبب العملية الجراحية التي أجراها في معصمه.

وسبق وأعلن ميلان عن خضوع ماينان لعملية جراحية في معصمه الأيسر، بسبب بعض الآلآم التي يعاني منها الحارس الفرنسي طوال الفترة الماضية.

وربطت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، إصابة حارس ميلان، بركلة الجزاء التي تصدى لها ماينان من النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا، وبعدها اصطدم بالقائم.

وأكد النادي الإيطالي في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الحارس الفرنسي.

وأشار ميلان إلى أن ماينان سيغيب عن صفوف الفريق، لمدة تصل إلى 10 أسابيع، منها 6 أسابيع للراحة قبل أن يعود ويؤدي التمارين التأهيلية للمشاركة مرة أخرى مع الفريق الإيطالي في المباريات.