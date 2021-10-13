طبيب الأهلي يعلن حصول الشناوي على حقنة بلازما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بدأ برنامجًا علاجيًّا بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الشناوي حصل على حقنة بلازما اليوم، ومن المقرر أن يخضع للراحة غدًا الخميس، على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي.

وكان الشناوي قد أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4‏ و5 أسابيع.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏