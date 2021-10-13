3 مواد بلائحة رابطة الأندية تشرح أحدث بطولة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

استحدثت رابطة الأندية في أول ظهور لها بطولة كأس الرابطة، والتي سوف تشهد مشاركة كافة أندية الدوري فيها، لتقام لأول مرة الموسم الحالي 2021-2022.

وتشهد رابطة الأندية مشاركة 18 ناديا هم قوام مسابقة الدوري، على أن يتم تحديد نظام البطولة، وفقا لمنشور خاص سوف تخطر لجنة الأندية جميع المتنافسين به في وقت لاحق.

لكن لائحة مسابقات رابطة الأندية، أوردت 3 مواد تعلق بالمسابقة وهي كالتالي:

المادة (57)

تنظم وتدير رابطة الأندية مسابقة سنوية يكون الاشتراك فيها اجباريا لأندية القسم الأول، وبفريقها الأول (بدون اللاعبين الدوليين حال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية) وتسمى مسابقة كأس الرابطة وتقام المباراة النهائية على معلب يحدده مجلس إدارة الرابطة.

المادة (58)

تقام مباريات هذه المسابقة طبقا للقواعد والشروط التي تضعها إدارة المسابقات داخل الرابطة.

المادة (59)

يخصص مجلس إدارة الرابطة كأسا للمسابقة يعد ملكا خاصا له يسلم للفريق الفائز عقب المباراة النهائية، ويحتفظ به طوال الموسم التالي. ويكون مسئولا عن تسليمه بنفس الحالة التي تسلمه به، وعليه أن يعيده لرابطة الأندية قبل المباراة النهائية للموسم التالي كما تخصص رابطة الأندية عددا من الميداليات الذهبية للنادي الحاصل على بطولة الكأس وعدد من الميداليات الفضية والحائز على المركز الثاني "الحد الأقصى لقيد اللاعبين + (15) جهاز فني وإداري وطبي" وكذلك عدد من الميداليات الذهبية تمنح لحكام المباراة النهائية ومراقبي المباراة.

- سيتم اخطار أندية القسم الأول بشروط ونظام مسابقة كأس الرابطة في حينه.

- تطبق جميع العقوبات الواردة في قائمة العقوبات على الفرق المشاركة في المسابقة.