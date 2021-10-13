بسبب كريستيانو رونالدو.. مانشستر يونايتد يحقق قفزة مدوية

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تأثيره الإيجابي منذ عودته إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الصيف الماضي.



صاحب الـ36 عاما انضم إلى مان يونايتد في أغسطس/ آب الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد رحلة قصيرة دامت 3 سنوات.

واستطاع الأسطورة البرتغالي أن يسجل 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الشياطين الحمر في كافة المسابقات حتى الآن.

وامتد تأثير "الدون" على ناديه لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يقتصر الأمر على تألقه داخل المستطيل الأخضر فحسب.

وبحسب موقع "DeporFinanzas"، فإن التفاعل على حسابات مانشستر يونايتد بمواقع التواصل الاجتماعي قد ارتفع بشكل ضخم للغاية، بمجرد وصول رونالدو لمسرح الأحلام.

وأشار المصدر إلى احتلال يونايتد المركز الثالث في قائمة حسابات الأندية الأكثر تفاعلا العام الماضي، بإجمالي 1.61 مليار تفاعل.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فقط، قفز النادي الإنجليزي لصدارة القائمة ببلوغه 611 مليون تفاعل دفعة واحدة عبر حساباته، متقدما على برشلونة الإسباني (213) وباريس سان جيرمان الفرنسي (177).