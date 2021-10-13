الطاهر يحقق ذهبية طاولة عمان الدولية

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وجاء تحقيق الطاهر للإنجاز بعد تغلبه على منافسه القطري بنتيجة 3 /2 بعد مباراة قوية بين الطرفين في منافسات الدور النهائي لفئة تحت 11 عاما «فئة المواهب»، إذ تضمنت البطولة الفئات العمرية تحت 13 عاما، وتحت 15 عاما، وتحت 17 وتحت 19 عاما للجنسين.
وأقيمت بطولة عمان الدولية للأشبال والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية، وهي المعنية بالبطولات الدولية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.
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