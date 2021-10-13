الامارات | حارس السعودية يبكي بعد "خطأ كارثي".. وهكذا قابله وزير الرياضة بعد المباراة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس السعودية يبكي بعد "خطأ كارثي".. وهكذا قابله وزير الرياضة بعد المباراة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

دخل حارس مرمى المنتخب السعودي فواز القرني في نوبة من البكاء بعدما ارتكب خطأ فادحاً، أمس الثلاثاء، خلال مباراة منتخب بلاده مع الصين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، خصوصاً انه اشترك في الشوط الثاني بدلاً من الحارس الأساسي محمد العويس الذي تعرض إلى إصابة قوية.

وأخطأ القرني في تقدير كرة زاحفة مسددة من خارج المنطقة فانزلقت من بين يديه ودخلت الشباك، وكاد يتسبب في خسارة الأخضر، النقاط الثلاث لكن السعودية انتصرت في النهاية 3-2.

وذكرت الصحف السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ساند القرني بعد المباراة وقال له: "انسى اليوم.. أنت بطل، أنت بطل.. أنت لا تستطيع فعل شيء اليوم.. ولكنك تستطيع التعويض في الفترة المقبلة".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأسترالي، بينما نظيره الصيني في المركز الخامس بـ 3 نقاط.

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