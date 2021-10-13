شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب مصر يواجه الغابون بحضور جماهيري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة «الفراعنة» أمام الغابون، التى لم يتحدد يوم موعدها النهائي، ومقرر لها منتصف نوفمبر المقبل، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية وستشهد حضوراً جماهيرياً، على أن يتم الاتفاق على الأعداد المسموح بها للحضور قي وقت لاحق، وفقا للبيان.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويليه ليبيا ثانياً برصيد 6 نقاط، ثم الغابون 4 نقاط وأنغولا 3 نقاط، واقترب منتخب مصر بشدة من الصعود إلى الدور النهائي للتصفيات، حيث يكفيه الخروج بنقطتين اثنتين فقط من الجولتين المقبلتين.

في سياق مختلف، كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية، عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، وقال إنها ستقام أحد يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة أو الدفاع الجوي، وأوضح أن المباراة ستكون بحضور جماهيري، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، سواء في الدور الأول أو الثاني، ولا نية لتأجيلها حال موافقة الأجهزة الأمنية.