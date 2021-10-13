شكرا لقرائتكم خبر 11 مكسبا جديدا للأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفوزه على الصين 3 - 2 أمس الأول، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2020، اصطاد الأخضر جملة من المكاسب جعلت بدايته هي الأفضل خلال مشاركاته الماضية في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال. وسيعاود الأخضر تحضيراته للجولتين الخامسة والسادسة بدءا من 6 نوفمبر المقبل، حيث سيستعد لخوض مواجهتين خارج الأرض أمام أستراليا وفيتنام. وينتظر أن يعقد الأخضر معسكرا خارجيا، لكن وجهته ستكون مرتبطة بتحديد مكان مواجهة أستراليا. أبرز مكاسب الأخضر بعد الجولة الرابعة





التربع على صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن أستراليا الثاني



الوصول للنقطة الـ12، وهي العلامة الكاملة من أصل 4 مواجهات



الوصول إلى المباراة رقم 9 بالتصفيات دون هزيمة



قطع جزء كبير من المشوار المؤهل للمونديال



تأكيد استغلال عاملي الأرض والجمهور (3 مباريات خاضها على أرضه وواحدة خارجها)



عدم التأثر بالغيابات ونجاح البديل الجاهز



ثبات التكتيك وجزء كبير من التشكيل في المباريات الأربع الماضية



ارتفاع الحالة النفسية والمعنوية



الالتفاف والدعم والمساندة المؤثرة من قبل الجماهير



زيادة عدد الأهداف المسجلة مقارنة بالمستقبلة



الاستمرار في نهج الاستحواذ على الكرة والضغط على الخصم



محصلة رقمية



عدد المباريات: 4



عدد النقاط: 12 نقطة



عدد الأهداف المسجلة: 8



عدد الأهداف المستقبلة: 3

هدافو الأخضر



صالح الشهري: هدفان



فراس البريكان: هدفان



سامي النجعي: هدفان



سالم الدوسري: هدف



ياسر الشهراني: هدف



كانت هذه تفاصيل خبر 11 مكسبا جديدا للأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.